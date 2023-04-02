Главное о коронавирусе за неделю: спад заболеваемости в Татарстане и модель изучения штаммов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Три года человечество живет в условиях пандемии COVID-19 — 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. Однако конец пандемии ВОЗ пока так и не объявила, а случаи заражения ежедневно фиксируются почти во всех странах. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 27 марта по 2 апреля 2023 года.



В Татарстане выполнено 8 783 252 лабораторных теста на коронавирус

В Татарстане на 2 апреля зарегистрировано 203 858 фактов заражения коронавирусом и 201 024 случая выздоровления. Умерли за весь период 2 010 жителей республики.



По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 31 марта, в республике выполнено 8 783 252 лабораторных теста на коронавирус. С учетом активности эпидемического процесса и доли положительных результатов исследований нормируемый уровень охвата тестированием предусматривает проведение как минимум 150 исследований на 100 тысяч населения.

В Татарстане продолжается вакцинация населения против COVID-19. Однако повторную прививку прошло лишь чуть больше полумиллиона жителей, что недостаточно, так как «опасность взрывного роста [заболеваемости] еще не ушла». Об этом сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он также отметил, что в республике доступна вакцина против COVID-19 как для взрослых, так и для детей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жаворонков добавил, что на сегодняшний день в Татарстане развернуто 423 койки для пациентов с коронавирусом. Занято порядка 80 детских коек. Также он подчеркнул, что в регионе работает 14 временных инфекционных госпиталей. По словам Жаворонкова, «откровенно тяжелых пациентов» с коронавирусом в Татарстане на сегодняшний день нет».



В Татарстане за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом, по сравнению с предыдущими семью днями, сократилась на 13%. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Доминирует в структуре заболеваемости по-прежнему омикрон-штамм коронавируса. Почти в 97% случаев болезнь проходит бессимптомно или по типу ОРВИ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Академик РАН: эпидемический пик пандемии COVID-19 пройден

На 2 апреля в России зафиксировано 22 656 126 случаев заражения коронавирусом и 22 017 621 случай выздоровления. Умерли от COVID-19 c начала пандемии 397 312 человек.

В Петербурге продлили действие антиковидных ограничений до 31 мая без ввода дополнительных мер. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.



В Челябинской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. По информации министерства здравоохранения региона, с 20 по 26 марта было подтверждено 1093 случая инфицирования — это на 241, или 18%, меньше по сравнению с показателями предыдущей недели.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Приморье ожидают до 300 тысяч туристов из Китая. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяки, сейчас в связи с ожиданием гостей из КНР идет плотная работа. Так, он сообщил, что в Приморье подготавливают предприятия общественного питания, культурные центры, выставочные залы и другие учреждения. Глава края добавил, что сейчас прорабатывается вопрос посещения жителями Приморья Китая в составе небольших туристических групп по несколько человек, а также возобновление безвизового режима.

Показатели российского туризма в Японии стали сопоставимы с уровнем, который был до пандемии COVID-19. Об этом в беседе с ТАСС заявила директор японского туроператора Japan Travel Concierge, представительство которого находится в Москве, Юлия Малышенко. По ее словам, особым спросом у туристов из России пользуются японская культурная столица Киото, Токио, южный островной регион Окинава и окрестности священной горы Фудзи. Также Малышенко сообщила, что «в этом году многие едут полюбоваться белым замком Химэдзи на западе Японии, вокруг которого розовой дымкой зацветает сакура».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России разработали математическую модель, которая позволяет изучать новые штаммы коронавируса и их влияние на организм. Соответствующая разработка принадлежит специалистам Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Как сообщает пресс-служба вуза, с помощью модели можно анализировать интенсивность заражения, особенности иммунного ответа и другие параметры при инфицировании.



Мутации COVID-19 не повлияют на эффективность препарата от коронавируса — «Мир-19». Об этом в беседе с ТАСС заявил член-корреспондент РАН, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. По словам специалиста, вирус постоянно меняется и изменениям в большей степени подвержен S-белок.

Фото: Правительство России

В Белоруссии не было карантина из-за вспышки COVID-19. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил защитник футбольного клуба «Химки» Никола Атич. По словам спортсмена, в это время «все спокойно гуляли по улицам, все было хорошо».

Эпидемический пик пандемии COVID-19 пройден, ситуация под контролем. Об этом заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН. Однако, по словам эксперта, вирус не пропадет полностью «и это нужно понимать». Онищенко подчеркнул, что людям с хроническими заболеваниями и проблемами со здоровьем нужно «выполнять минимальные требования — вакцинироваться, носить маски, не лезть в «пекло» общения».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Роспотребнадзоре сообщили о снижении активности вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России. Так, в ведомстве подчеркнули, что заболеваемость коронавирусом на 12-й неделе нынешнего года по сравнению с показателями предыдущей снизилась на 5,4%.

В Токио и Осаке завершили работу два центра массовой вакцинации от COVID-19

На 2 апреля выявлено 676 609 955 случаев заражения коронавирусом. Умерли 6 881 955 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала странам уделять особое внимание вопросу вакцинации от COVID-19 беременных, пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями и работников здравоохранения. Эксперты ВОЗ считают, что данной категории лиц рекомендована дополнительная бустерная иммунизация по прошествии шести или 12 месяцев после последней по времени прививки.



КНДР возобновляет дипломатические контакты с другими государствами после трех лет пандемии COVID-19. Об этом пишет Financial Times. По информации издания, недавно чиновники КНДР посетили Пекин и Владивосток. В понедельник в Пхеньян прибыл новый посол КНР в республике Ван Яцзюнь. Аналитики и дипломаты из азиатских стран уверены, что возобновление контактов позволит другим странам лучше понять нынешнюю политику КНДР.

Фото: mos.ru

В Токио и Осаке завершили работу два центра массовой вакцинации от COVID-19, организованные силами самообороны страны. По этому случаю в обоих городах состоялись официальные церемонии. Министр обороны Ясукадзу Хамада отметил, что благодаря работе центров в период пандемии люди получили спокойствие и смогли оправдать свои надежды. Причиной закрытия центров послужило улучшение эпидемиологической обстановки в стране.

Кабинет министров Азербайджана отменил COVID-паспорта для въезда в страну. По информации пресс-службы кабмина, также был отменен ряд требований карантинного режима. Отмечается, что теперь без COVID-паспорта можно будет посещать спортивные и оздоровительные учреждения, дома торжеств, крупные торговые центры, гостиницы, объекты общепита и ездить в междугороднем транспорте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В период с 27 февраля по 26 марта коронавирусом заразились почти 3,6 миллиона человек. По сравнению с предыдущими 28 днями число летальных исходов снизилось на 39%. Количество случаев инфицирования уменьшилось на 27%. Об этом сообщила ВОЗ.



Папу Римского Франциска госпитализировали с респираторной инфекцией, не связанной с COVID-19. Поэтому понтифик останется в больнице на несколько дней и пройдет лечение. Об этом сообщает служба печати Святого престола. Отмечается, что в последние дни он жаловался на затрудненное дыхание.

Фото: flickr.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не отказалась от планов по выяснению происхождения COVID-19. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Также он отметил, что ВОЗ продолжает призывать Китай и другие страны к проведению необходимых расследований по этому вопросу и предоставлению сведений о результатах. По словам главы ВОЗ, важно понимать каждый элемент этого вопроса для того, чтобы понять, как началась пандемия.

Больше половины протестированных образцов, взятых у горожан, заболевших COVID-19 в Нью-Дели, выявили субвариант вируса XBB1.16. Главный министр национального столичного округа Дели Арвинд Кеджривал отметил, что из-за данного субварианта вируса столица столкнулась с ростом заболеваемости. Также он добавил, что привитые пациенты тоже попадают в группу риска по заражению этим субвариантом.

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Антон Гаврилов