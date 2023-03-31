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Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за неделю сократилась на 13%

12:05, 31.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за неделю сократилась на 13%
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом, по сравнению с предыдущими семью днями, сократилась на 13%. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Доминирует в структуре заболеваемости по-прежнему омикрон-штамм коронавируса. Почти в 97% случаев болезнь проходит бессимптомно или по типу ОРВИ.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 129 человек. Всего на 31 марта в республике зафиксировано 203 623 случая заражения коронавирусом

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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