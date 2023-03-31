Заболеваемость COVID-19 в Татарстане за неделю сократилась на 13%
В Татарстане за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом, по сравнению с предыдущими семью днями, сократилась на 13%. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
Доминирует в структуре заболеваемости по-прежнему омикрон-штамм коронавируса. Почти в 97% случаев болезнь проходит бессимптомно или по типу ОРВИ.
За последние сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 129 человек. Всего на 31 марта в республике зафиксировано 203 623 случая заражения коронавирусом
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