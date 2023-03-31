«Недостаточные показатели»: повторную вакцинацию против COVID-19 прошли 578,5 тысячи татарстанцев
В Татарстане продолжается вакцинация населения против COVID-19. Однако повторную прививку прошло лишь чуть больше полумиллиона жителей, что недостаточно, так как «опасность взрывного роста [заболеваемости] еще не ушла», сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
— Обращают на себя внимание количественные показатели, недостаточные, населения, которое прошло повторную вакцинацию. На 31 марта повторную вакцинацию у нас с вами прошло всего 578 500 человек, — заявил он.
В Татарстане доступна вакцина против коронавируса как для взрослых, так и для детей. В Казани продолжает работать круглосуточный пункт вакцинации при горбольнице №7 по ул. Маршала Чуйкова, 54. Прививку можно сделать в каждой поликлинике.
— Обращений от населения по поводу доступности вакцинации мы за последние месяцы не получаем, — заявил Владимир Жаворонков.
Напомним, в октябре 2021 года в Татарстане ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Ее отменили в начале весны 2022-го, так как по состоянию на 10 марта уровень коллективного иммунитет в республике превысил установленную в 80% планку.
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