В Татарстане занято около 80 коек для детей с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день развернуто 423 койки для пациентов с коронавирусом. Занято порядка 80 детских коек, сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В общей сложности в Татарстане свободно около 12% коек для больных COVID-19. В регионе работает 14 временных инфекционных госпиталей. Владимир Жаворонков заявил, что их количество «не должно смущать».

— Взрослые койки развернуты. Детские койки также работают. На сегодняшний день у нас занято порядка 80 приблизительно коек детских, когда детишки находятся на этапе лечения, — сказал Владимир Жаворонков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Откровенно тяжелых пациентов» с коронавирусом в Татарстане на сегодняшний день нет, заверил он. Однако периодически они появляются, что связано в основном «с задержками обращения к медицинскому персоналу».

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Татьяна Демина