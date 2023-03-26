В Белом доме поддержали законопроект о запрете использования TikTok в США

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект о возможности введения запрета на использование в стране социальной сети TikTok, сообщил председатель комитета по разведке сената Марк Уорнер CBS News.

— Я думаю, что Белый дом очень поддерживает этот законопроект, — ответил он на вопрос отношения американской администрации к такой инициативе.



По словам Уорнера, эта соцсеть во-первых, несет угрозу с точки зрения сохранности персональных данных пользователей, а во-вторых — может стать способом информационного влияния на американцев со стороны Китая, которому и принадлежит TikTok.



— ...Один из моих самых больших страхов <...> как этот канал может быть использован в пропагандистских целях, — отметил председатель.

Уорнер добавил, что «если TikTok исчезнет, рынок предоставит другую платформу, и в конце концов это может быть и американская платформа».

Добавим, что ранее глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США заявлял, что TikTok не контролируется китайским правительством, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании.

Минобороны Великобритании продолжает пользоваться приложением TikTok, несмотря на запрет должностным лицам использовать его на служебных устройствах.

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Илина Хакимова