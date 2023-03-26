Несмотря на запрет правительства Минобороны Великобритании продолжает пользоваться TikTok

Минобороны Великобритании продолжает пользоваться приложением TikTok, несмотря на запрет должностным лицам использовать его на служебных устройствах. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Учетная запись министерства обороны в TikTok используется, чтобы на мировом уровне информировать о текущих мерах ВС Соединенного Королевства, в том числе нашей работе... по подготовке украинских солдат, — говорится в заявлении главы министерства Бена Уоллеса.

Отмечается, что у ведомства имеется безопасная модель публикации, которая позволяет ему безопасно управлять каналом.

— Сообщения... доставляются отдельными системами посредством небольшого количества сотрудников... Сообщения в TikTok... доставляются через стороннее программное обеспечение, и никакие правительственные (или личные) устройства напрямую не используются для публикации, — говорится в публикации.

Фото: pixabay.com

В начале марта польский европарламентарий Беата Мазурек выразила мнение, что с помощью китайской социальной сети TikTok заинтересованные лица могут «влиять на общественное мнение», это в том числе касается вопросов поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС.



Мазурек привела основные аргументы в пользу запрета TikTok: Китай якобы «может использовать данные, собранные приложением, в разведывательных целях или управлять алгоритмом рекомендации контента, чтобы влиять на общественное мнение, например, в политических вопросах».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин