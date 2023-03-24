Политолог рассказал о сложностях в организации диалога между главами Украины и Китая

Китай дал понять, что поддерживает Россию, рассказал в интервью РИА ФАН политолог Андрей Иванов.



Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял о планах проведения разговора Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина, однако упоминал и о сложностях в организации диалога из-за позиции Пекина.

По словам Иванова, после приезда Си Цзиньпина в Москву стало понятно, что прежняя тактика Запада на затягивание конфликта и борьбу на истощение не сработает:

— В Белом доме, как писали американские СМИ, уже начались разговоры о том, что США окажутся загнанными в угол. Ведь все союзники Штатов могут увидеть, что Китай предлагает мир, а Вашингтон — лишь дальше нести огромные издержки и терпеть вооруженный конфликт в Европе без видимой цели, — сказал он.

Иванов отметил, что влияние КНР в мире растет, тогда как американское влияние падает. При этом в начале текущей фазы украинского кризиса Запад отводил Пекину только роль наблюдателя.

— А что если следующим шагом китайского руководства станут прямые переговоры с Киевом? Тем более что Китаю есть что предложить помимо абстракций. Не будем забывать, что Си Цзиньпин пришел к власти с лозунгом построения «Нового Шелкового пути», то есть альтернативного торгового пути с Евросоюзом. А для этого надо иметь хорошие отношения как со странами Европы, так и с Украиной, — считает Иванов.

По словам эксперта, Китай поддерживает Россию в праве защищать собственные национальные интересы. Тем не менее для Пекина также важны хорошие отношения с Украиной и государствами ЕС. Политик считает, что сейчас КНР может предложить Киеву инвестиции, как и Европе.

Фото: kremlin.ru

Переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в Москве 21 марта. Последний заявил, что отношения между государствами демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития, и рассказал о намерении укреплять координацию между двумя странами. Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на рост экспорта своего продовольствия на рынок Китая. Профильные российские ведомства ведут работу по обеспечению стандартов качества поставляемой в Китай продукции, а также по улучшению взаимного доступа продуктов питания.

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявления о планах развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и планах углубления партнерства. Они отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся «на наивысшем за всю историю уровне развития».

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Маргарита Головатенко