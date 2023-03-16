Госдума приняла в I чтении законопроект о внедрении цифрового рубля

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который создает основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем Комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, сообщает ТАСС.



Законопроект определяет ряд понятий, связанных с цифровым рублем и платформой цифрового рубля. Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом — оператором платформы цифрового рубля. Также устанавливаются требования к организации платформы.

В соответствии с документом за ЦБ будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, а также выполнение функций по организации и обеспечению функционирования платформы.

В случае принятия документ вступит в силу 1 апреля 2023 года, за исключением положений, для которых устанавливается иной срок вступления их в силу.

Фото: cbr.ru

В начале марта Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов.



Создание прототипа платформы цифрового рубля завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в ее тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы. После завершения ЦБ намерен представить дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.



Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в апреле прошлого года заявила, что ЦБ рассчитывает внедрить цифровой рубль в течение ближайших нескольких лет.

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Маргарита Головатенко