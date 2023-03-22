Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского. Об этом она написала в своих соцсетях.

— Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский, — отметила она.

Глава государства подчеркнула, что теперь граждане Молдавии говорят на одном из официальных языков Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org

Неделю назад парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский. Решение было принято большинством голосов депутатов парламента от правящей Партии действия и солидарности. При этом оно подверглось жесткой критике со стороны оппозиционных партий.

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Айрат Назипов