Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка в румынский
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского. Об этом она написала в своих соцсетях.
— Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский, — отметила она.
Глава государства подчеркнула, что теперь граждане Молдавии говорят на одном из официальных языков Евросоюза.
Неделю назад парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский. Решение было принято большинством голосов депутатов парламента от правящей Партии действия и солидарности. При этом оно подверглось жесткой критике со стороны оппозиционных партий.
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комментарии
,,Рано утром на рассвете заглянул в соседний сад ,там смуглянка-РУМЫНКА собирала виноград,