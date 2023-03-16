Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка в румынский

Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский, решение принято на заседании в среду большинством голосов депутатов парламента от правящей Партии действия и солидарности.



Согласно поправке, слова «молдавский язык» во всех законодательных актах заменяются словами «румынский язык». Также это касается слов «государственный», «официальный» и «родной» язык. Из конституции исключили текст «функционирующий на основе латинской графики», который признан устаревшим.

Решение подверглось жесткой критике оппозиционных партий. По их словам, действия правящей партии противоречат конституции, в которой язык называется молдавским, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com

Парламент Молдавии 2 марта принял во втором чтении законопроект, предусматривающий изменение во всех законодательных актах, включая Конституцию республики, словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык».

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» приняла антироссийскую декларацию, осудив действия на территории Украины. Власти отказываются признавать любые аргументы России касательно ситуации на Украине и требуют вывести вооруженные силы и военных с украинской территории.



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Маргарита Головатенко