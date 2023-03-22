У российских военных, служащих по контракту, будут снимать отпечатки пальцев

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Военнослужащих, проходящих службу по контракту, обяжут проходить обязательную дактилоскопию. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на законопроект.

Уточняется, что документ был разработан по поручению президента России Владимира Путина в связи с проведением спецоперации на Украине. Его действие распространяется на граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами и выполняющих задачи в том числе за пределами своей страны. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

В настоящее время данная процедура не распространяется на контрактников.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, на прошлой неделе в Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Законопроект предусматривает переходный период до 2026 года. В нем указывается, что на военную службу в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20, в 2026-м с 21 года.

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Максим Кокунин