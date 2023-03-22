В Казани откроют центр для особенных детей и их родителей

В Татарстане появится новый инклюзивный центр для детей с ОВЗ и их родителей. Для этих целей выделили новое здание, в котором сейчас проводится ремонт. Здесь планируют организовать коворкинг, детскую комнату, кабинет психолога и швейный цех, сообщили в мэрии города.

В прошлом году автономная некоммерческая организация «Все для детей» передала по договору безвозмездного пользования находящееся в муниципальной собственности помещение по улице Сибирский тракт, 28. Новое здание в пять раз больше нынешней мастерской по улице Латышских Стрелков, 27. Благодаря этому, кроме швейного цеха, в центре планируют организовать коворкинг, который будут использовать как пространство для общения, мастер-классов, консультаций, конференц-зал.

Фото: kzn.ru

В мастерской разместят 17 швейных столов. Мамы детей с ОВЗ смогут подрабатывать здесь, пока с их детьми в соседней комнате работают педагоги и другие специалисты или волонтеры.

— Основная причина, почему мамам особенных детей тяжело где-то подработать, — им не с кем оставить ребенка. Мы хотим создать условия для того, чтобы было комфортно всем — и родителям, и детям, — пояснила мэру города Ильсуру Метшину автор социального проекта — депутат Казанской городской думы Далия Гайнанова.

Фото: kzn.ru

По ее словам, мамы особенных детей нуждаются в поддержке:

— Когда я родила ребенка с ДЦП, думала, что осталась одна. Обычно мамы в таких ситуациях закрываются ото всех и их общение ограничивается врачами. Благодаря новому центру появится сообщество мам, которые будут поддерживать друг друга.

В новом центре будут проводиться мастер-классы для детей и их родителей, а еще оказываться психологическая и юридическая помощь. Специалистов будут приглашать за счет грантовых средств.

Фото: kzn.ru

В Приволжском районе Казани по адресу: ул. Ипподромная, 18 планируют открыть инклюзивный центр для детей с особенностями здоровья, который будет включать в себя учебно-тренировочную квартиру, спортивный и актовый залы. Здесь дети с ментальными особенностями здоровья будут учиться выполнять простые действия, чтобы подготовиться к самостоятельной взрослой жизни.

В июне минувшего года в Казани создали 134 бюджетных места для профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья.



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Маргарита Головатенко