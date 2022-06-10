В Казани создали 134 бюджетных места для профессиональной подготовки инвалидов

Фото: Олег Тихонов

В Казани созданы 134 бюджетных места для профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Они выделены по десяти адаптированным программам для трех казанских образовательных организаций, где созданы специализированные группы. По словам заместителя начальника Центра занятости населения города Гульнары Филипповой, в настоящее время всего в Татарстане обучение детей-инвалидов и лиц с ОВЗ по таким программам организовано в 39 профессиональных образовательных организациях. Помимо этого, в этом году на базе Казанского авиационно-технического колледжа им. Дементьева откроется специализированная группа для обучения инвалидов с нарушениями слуха по основным профессиональным образовательным программам для 15 человек.

Филиппова отметила, что по состоянию на 1 июня в Казани работают 6 593 человека с ограниченными возможностями здоровья. Это составляет 35,3% от числа трудоспособных граждан данной категории. На учете в службе занятости столицы Татарстана состоят 224 инвалида, средняя продолжительность их трудоустройства составляет около шести месяцев.

В декабре сообщалось, что в начале 2022 года в Казани планируют открыть досуговый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет основан на базе школы №49 Ново-Савиновского района. В нем детей будут обучать по принципу инклюзивного образования. Школьники смогут заниматься слесарным и столярным делом, робототехникой и гончарным ремеслом.

Дарья Акимова