Президент Мексики намекнул на виновность США в подрыве «Северных потоков»

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал доклад Госдепа США о правах человека в его стране. Он заявил, что это «чистое политиканство», а Вашингтон сам должен ответить на обвинения в саботаже на трубопроводах «Северный поток».

— Почему бы вам не освободить Ассанжа? Если вы говорите о журналистике и свободе, почему Ассанж сидит? Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу? — передает его высказывания «РИА Новости».

Фото: nord-stream2.com

В начале февраля Херш указал на виновников подрыва трубопроводов «Северный поток». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

Россия призвала Совет Безопасности ООН срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на трубопроводах «Северный поток». РФ распространила в ООН копию переписки со странами, расследующими теракты на трубопроводах «Северный поток». Как заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, в Дании, Швеции и Германии ведутся расследования, однако Россию к ним не привлекают и отказывают в доступе к информации.



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Айрат Назипов