Россия призвала СБ ООН срочно принять резолюцию о комиссии по расследованию взрывов на СП

Россия призвала Совет Безопасности ООН срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.



По ее словам, в Нью-Йорке идет работа над российским проектом резолюции СБ ООН об учреждении генсеком всемирной организации независимой международной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов на трубопроводах. Российская делегация провела четыре раунда переговоров в попытке выработки приемлемого для всех членов Совета Безопасности ООН текста.

Поиск компромисса будет продолжен, так как важно установить заказчиков и исполнителей теракта, сообщает RT.

В МИД обратили внимание на данные о предмете, который может представлять собой элемент взрывного устройства. Его обнаружили на одной из ниток «Северного потока» в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 км от места взрыва.

Напомним, New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что «Северные потоки» якобы подорвала проукраинская группировка. Издание отмечает, что она работала без ведома украинского президента, но могла действовать с помощью посредников, имеющих связи с украинским правительством и спецслужбами.

Сообщалось, что Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по диверсии на «Северных потоках» и распространит ее в Совете Безопасности ООН.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко