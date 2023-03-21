Россия и Китай призвали НАТО уважать суверенитет других государств

Россия и Китай настаивают, чтобы НАТО строго соблюдал свои обязательства, которые касаются регионального и оборонительного характера альянса. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина.

— Стороны призывают НАТО уважать суверенитет других государств, их безопасность и интересы, цивилизационное и историко-культурное многообразие, объективно и непредвзято относиться к мирному развитию других государств. Стороны выражают большую озабоченность продолжающимся усилением связей НАТО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по военным вопросам и вопросам безопасности, — отмечается в тексте заявления.

Также стороны отметили стремительный характер происходящих в мире перемен и глубокую трансформацию международной архитектуры.

Фото: kremlin.ru (скриншот видео)

— Вместе с тем все еще широко распространены проявления гегемонизма, унилатерализма, протекционизма. Неприемлемы попытки подменять общепризнанные принципы и нормы международного права «порядком, основанным на правилах, — сказано в тексте.

Напомним, сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле. Встреча прошла в узком составе в закрытом режиме. В ходе нее российский президент призвал поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.

Кроме того, стороны подписали заявления о планах развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и планах углубления партнерства. Владимир Путин назвал переговоры с китайским лидером успешными.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов