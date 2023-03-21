Владимир Путин поддержал практику взаиморасчетов с Китаем в национальных валютах

Президент России призвал поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах. Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

— Важно, что во взаимной торговле все активней используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран, — отметил президент.

Также он отметил, что эта практика может распространиться и на другие страны.

Фото: kremlin.ru (скриншот видео)

— Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах, — цитирует главу государства «РИА Новости».

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития. Китайский лидер намерен укреплять координацию между двумя странами.

Напомним, сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле. Встреча прошла в узком составе в закрытом режиме.

Накануне Путин и Си Цзиньпин общались на протяжении 4,5 часа. Позднее во вторник их общение продолжится с участием делегаций двух стран. Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным рабочим визитом. Основные тезисы их встречи — в материале «Реального времени». Что еще обсудили лидеры двух сверхдержав, каковы перспективы их сотрудничества — об этом говорили сегодня в обзоре «Реальное время Live».





Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов