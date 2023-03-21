Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и до +8 градусов

Во вторник, 21 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и слабый до умеренного южный ветер. Гидрометцентр Татарстана также прогнозирует местами небольшой дождь.

Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +4 до +9°С.

Утром в отдельных районах республики возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К концу этой недели в Татарстане потеплеет до +11 градусов. В пятницу, субботу и в воскресенье, 24—26 марта, средние температуры превысят норму на 6—8°С.



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Татьяна Демина