Большую часть территории под новый детский парк в Казани приспособят для прогулок

В Казани большую часть территории, которую отвели под строительство нового детского парка на территории парка Победы, не тронут — ее обустроят для прогулок. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Реального времени».

— В данном случае подобрали вариант, который, как мы уже говорили, и по масштабу вдвое больше будет, и по своей наполненности будет гораздо глубже, интереснее, то есть мы уже говорим не только о развлекательной части, учитывая, какая там интересная ландшафтная составляющая в этом парке <...> удивительное место, в общем-то, большая часть которого будет не тронута, будет такой парк для прогулок, в котором, в общем-то, по большому счету, ничего придумывать и делать не надо, там нужно привести в порядок. Президент [Татарстана] также сказал пригласить экологов, студентов и активистов, чтобы почистить все, — рассказала представитель казанского Кремля.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, под новый парк аттракционов отведут территорию площадью в 13 га — в два раз больше, чем у снесенного парка «Кырлай». Общественное пространство расположится в парке Победы.



Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести все необходимые геодезические исследования территории под строительство детского парка. Также он напомнил, что предварительно необходимо провести общественные обсуждения, привлечь к ним необходимо экспертов и специалистов.

Напомним, парк аттракционов «Кырлай» снесли этой весной. В мае там заложили первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани. Работы пока не ведутся, хотя победители конкурса на разработку лучшего проекта определены.



Сроки реализации проекта по строительству нового парка аттракционов «Кырлай» в Казани на сегодняшний день не определены. Для начала проведут общественные обсуждения.

— Безусловно, в этом будут задействованы эксперты градостроительной части, геодезии, экологии, все необходимые специалисты в этом направлении, которые будут обсуждать. И тогда уже, наверное, можно будет говорить о самом проекте, что это будет, в плане наполненности, где это ляжет территориально, непосредственно сама территория, как логистика там будет, какие сроки реализации. Все по итогам этого обсуждения — будет живая и яркая, ясная картина, — рассказала Лилия Галимова.



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Татьяна Демина