Новости общества

11:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Большую часть территории под новый детский парк в Казани приспособят для прогулок

09:50, 18.08.2022 4
Большую часть территории под новый детский парк в Казани приспособят для прогулок
Фото: tatarstan.ru

В Казани большую часть территории, которую отвели под строительство нового детского парка на территории парка Победы, не тронут — ее обустроят для прогулок. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Реального времени».

— В данном случае подобрали вариант, который, как мы уже говорили, и по масштабу вдвое больше будет, и по своей наполненности будет гораздо глубже, интереснее, то есть мы уже говорим не только о развлекательной части, учитывая, какая там интересная ландшафтная составляющая в этом парке <...> удивительное место, в общем-то, большая часть которого будет не тронута, будет такой парк для прогулок, в котором, в общем-то, по большому счету, ничего придумывать и делать не надо, там нужно привести в порядок. Президент [Татарстана] также сказал пригласить экологов, студентов и активистов, чтобы почистить все, — рассказала представитель казанского Кремля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, под новый парк аттракционов отведут территорию площадью в 13 га — в два раз больше, чем у снесенного парка «Кырлай». Общественное пространство расположится в парке Победы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести все необходимые геодезические исследования территории под строительство детского парка. Также он напомнил, что предварительно необходимо провести общественные обсуждения, привлечь к ним необходимо экспертов и специалистов.

Напомним, парк аттракционов «Кырлай» снесли этой весной. В мае там заложили первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани. Работы пока не ведутся, хотя победители конкурса на разработку лучшего проекта определены.

Сроки реализации проекта по строительству нового парка аттракционов «Кырлай» в Казани на сегодняшний день не определены. Для начала проведут общественные обсуждения.

— Безусловно, в этом будут задействованы эксперты градостроительной части, геодезии, экологии, все необходимые специалисты в этом направлении, которые будут обсуждать. И тогда уже, наверное, можно будет говорить о самом проекте, что это будет, в плане наполненности, где это ляжет территориально, непосредственно сама территория, как логистика там будет, какие сроки реализации. Все по итогам этого обсуждения — будет живая и яркая, ясная картина, — рассказала Лилия Галимова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10:20
    Было два парка : детский парк аттракционов и парк с деревьями и водоемом "Победа". Теперь после закрытия детского останется только один. Потому что локация в городе будет только одна. И это выдаётся за достижение. Молодцы!
    Ответить
  • Анонимно 10:30
    ну все подвалы на кварталах затопит у всех. будут засыпать болта и вода выйдет в подвалах это чревато обрушением домов..Ну совсем уже ...
    Ответить
  • Анонимно 10:55
    Это очевидное вредительство!
    Ответить
  • Анонимно 11:14
    Весь берег казанки в песке с этой стороны...строй что хочешь...нет...лезут деревья попилить...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также