Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане сократилось почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 13 по 19 марта в Татарстане в больницы положили 150 человек, заразившихся COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций сократилось на 29%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, на неделе с 20 по 26 февраля в Татарстане впервые с начала 2023 года зафиксировали снижение числа госпитализаций заразившихся COVID-19 — в больницу попали 279 человек, что почти на четверть меньше, чем за 13—19 февраля. С 27 февраля по 5 марта госпитализировали 289 заболевших, а с 6 по 12 марта — 211.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии выявили 201 688 случаев заражения COVID-19. Вылечились от него за это время 198 470 жителей республики. Умерли 2 010 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Главные новости о COVID-19 за неделю с 13 по 19 марта читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина