Главное о коронавирусе за неделю: ВОЗ уверена в завершении пандемии в 2023-м, актуальность COVID-19 в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Три года человечество живет в условиях пандемии COVID-19 — 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. Однако конец пандемии ВОЗ пока так и не объявила, а случаи заражения ежедневно фиксируются почти во всех странах. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 13 по 19 марта 2023 года.

Переболевшие коронавирусом татарстанцы зачастили к лорам

В Татарстане на 19 марта зарегистрировано 201 688 фактов заражения коронавирусом и 198 470 случаев выздоровления. Умерли за весь период 2 010 жителей республики.

В Татарстане с 20 января не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего с начала 2023 года от коронавируса умер один человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 17 марта, в республике выполнено 8 691 182 лабораторных теста на коронавирус. С учетом активности эпидемического процесса и доли положительных результатов исследований нормируемый уровень охвата тестированием предусматривает проведение как минимум 150 исследований на 100 тысяч населения.

В пандемию в Татарстане увеличилась нагрузка на лоров. В качестве последствий перенесенного коронавируса выросло количество случаев острой сенсоневральной тугоухости. «Если раньше ее наблюдали у более старшего поколения, у людей с сопутствующими заболеваниями наподобие гипертонической болезни, то здесь мы часто встречаем ее у молодежи на общем безоблачном фоне — просто после ковида», — рассказала хирург-оториноларинголог из РКБ Дина Ларионова.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Врачи также сталкиваются с тем, что у переболевших COVID-19 татарстанцев развиваются заболевания, связанные с психикой, — у них возникают неврозы. «У меня на консультации была пациентка, которая не могла глотать пищу. У нее был выраженный болевой синдром при глотании, причем с нашей стороны, физиологически и функционально, все было в порядке», — рассказала Дина Ларионова случай из своей практики.



Заболеваемость COVID-19 в России идет на спад

На 19 марта в России зафиксировано 22 506 199 случаев заражения коронавирусом и 21 851 580 выздоровлений. Умерли от COVID-19 c начала пандемии 396 834 человека.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 18 марта заявил, что коронавирус пока сохраняет свою актуальность и преподносит новые вызовы. Под наблюдением медиков находится 150 тысяч пациентов, а тем, кто уже переболел, важно пройти реабилитацию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ученые фундаментального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске обнаружили, что водный экстракт ферментированных листьев иван-чая подавляет распространение COVID-19. Они разработали единую технологию его получения из высушенных гранул ферментированных листьев растения.

За 10-ю неделю 2023 года в России подтвердилось около 80 тысяч случаев заражения COVID-19, что на 11,5% меньше, чем за предыдущие семь дней. В структуре заболеваемости по-прежнему доминируют варианты омикрон-штамма, рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эпидемиологическая безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается независимо от коронавируса, рассказали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что завершение пандемии «не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний».

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков инициировал возвращение обязательного масочного режима, объяснив, что не исключаются появление супервирулентного штамма коронавируса и выход ситуации из-под контроля. Предложение он направил главе республике Артуру Парфенчикову, указав, что «нельзя с уверенностью говорить, что пандемия коронавируса закончилась и что эпидемии больше не будет».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России вакцину против коронавируса «Конвасэл», которую раньше требовалось вводить два раза с перерывом в 21 день, теперь можно применять однократно. Сделать ее могут и лица старше 60 лет — в инструкции больше нет указания, что она им противопоказана.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что вероятность превращения коронавируса в сезонное заболевание велика, поскольку накопилась иммунная прослойка. Произойти это может либо в этом, либо в следующем году, пишет «РИА Новости».

ВОЗ просит у Китая данные по ДНК с рынка в Ухане

На 19 марта выявлено 676 609 955 случаев заражения коронавирусом. Умерли 6 881 955 человек.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что «в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия». Ситуация с момента начала пандемии значительно улучшилась, еженедельное количество умерших снижается, обратил внимание он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Японии с 13 марта ослаблены рекомендации по использованию масок — носить их или нет, жители теперь решают исключительно сами, то есть быть в них в помещениях теперь необязательно. Не отказываться от них власти рекомендуют в общественном транспорте в час пик, в медучреждениях и домах престарелых.

С 14 марта, после того как экспресс-тестирование на антиген COVID-19 показало положительный результат, президент Абхазии Аслан Бжания перешел на режим самоизоляции. Однако проведенный спустя время лабораторный ПЦР-тест не подтвердил наличия вируса в организме. С 18 часов 17 марта Аслан Бжания вышел из режима самоизоляции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Китай с 15 марта возобновил рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам для въезда в страну — процедуру прекратили весной 2020 год из-за пандемии. Пассажиры круизных лайнеров теперь вновь могут посетить Шанхай без визы.

В четверг, 16 марта, ВОЗ сообщила, что с 13 февраля по 12 марта в мире коронавирусом заразились 4 069 065 человек — на 40% меньше, чем за предыдущий месяц. Количество умерших от COVID-19 сократилось на 57%, до 27 955. Наибольшее число новых случаев заражения и летальных исходов за 28 дней зарегистрировали в США — 919 961 и 9 303 соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове не исключила, что в распространении COVID-19 сыграли роль енотовидные собаки, которых продавали на рынке китайского Уханя. Они могли быть заражены коронавирусом.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к Китаю с просьбой предоставить удаленную из базы GISAID информацию, появившуюся там в конце января. Речь идет о данных по образцам биоматериалов, взятых на рынке в Ухане в 2020 году, — они могут помочь установить происхождение коронавируса.

С просьбой «изучить первичные источники животных и продуктов животного происхождения, присутствовавших на рынке «Хуанань» непосредственно перед его закрытием и устранением всех продуктов животного происхождения 1 января 2020 года», к Китаю обратилась и Научно-консультативная группа экспертов по новым опасным патогенам ВОЗ. Эксперты считают, что удаленные из GISAID данные содержали ДНК животных, восприимчивых к SARS-CoV-2: диких енотовидных собак, малайзийского дикобраза и бамбуковых крыс.

По данным газеты Financial Times, Евросоюз согласовывает с американской Pfizer условия нового контракта на поставку вакцин против коронавируса. Ожидается, что соглашение, против которого выступают Австрия, Болгария, Венгрия, Литва и Польша, будет рассчитано до 2026 года. Стоимость одной ампулы вакцины по нему составит $19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что привлечет к ответственности Коммунистическую партию КНР «за распространение китайского вируса в мире». Выступая на митинге в штате Айова, претендующий на повторный срок политик рассказал о плане по пофазовому отказу от импорта товаров первой необходимости из Китая.

С 20 марта в Южной Корее перестает действовать предписание об обязательном ношении масок в общественном транспорте, введенное в октябре 2020 года. По-прежнему придется надевать средства индивидуальной защиты в медучреждениях и аптеках. Не рекомендуется отказываться от них лицам из групп риска и с симптомами болезни, а также пассажирам метрополитена, автобусов и такси в час пик.

По данным источников газеты Telegraph, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обнародовать «сенсационные» доказательства, якобы оправдывающие его в деле о вечеринках во время антиковидных ограничений. В качестве доказательств невиновности он готовится предоставить сообщения от своих советников, утверждавших, что никакие правила не были нарушены.

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Татьяна Демина