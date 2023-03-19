Главное о коронавирусе за неделю: ВОЗ уверена в завершении пандемии в 2023-м, актуальность COVID-19 в России
Три года человечество живет в условиях пандемии COVID-19 — 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. Однако конец пандемии ВОЗ пока так и не объявила, а случаи заражения ежедневно фиксируются почти во всех странах. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 13 по 19 марта 2023 года.
Переболевшие коронавирусом татарстанцы зачастили к лорам
В Татарстане на 19 марта зарегистрировано 201 688 фактов заражения коронавирусом и 198 470 случаев выздоровления. Умерли за весь период 2 010 жителей республики.
- В Татарстане с 20 января не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего с начала 2023 года от коронавируса умер один человек.
- По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 17 марта, в республике выполнено 8 691 182 лабораторных теста на коронавирус. С учетом активности эпидемического процесса и доли положительных результатов исследований нормируемый уровень охвата тестированием предусматривает проведение как минимум 150 исследований на 100 тысяч населения.
- В пандемию в Татарстане увеличилась нагрузка на лоров. В качестве последствий перенесенного коронавируса выросло количество случаев острой сенсоневральной тугоухости. «Если раньше ее наблюдали у более старшего поколения, у людей с сопутствующими заболеваниями наподобие гипертонической болезни, то здесь мы часто встречаем ее у молодежи на общем безоблачном фоне — просто после ковида», — рассказала хирург-оториноларинголог из РКБ Дина Ларионова.
- Врачи также сталкиваются с тем, что у переболевших COVID-19 татарстанцев развиваются заболевания, связанные с психикой, — у них возникают неврозы. «У меня на консультации была пациентка, которая не могла глотать пищу. У нее был выраженный болевой синдром при глотании, причем с нашей стороны, физиологически и функционально, все было в порядке», — рассказала Дина Ларионова случай из своей практики.
Заболеваемость COVID-19 в России идет на спад
На 19 марта в России зафиксировано 22 506 199 случаев заражения коронавирусом и 21 851 580 выздоровлений. Умерли от COVID-19 c начала пандемии 396 834 человека.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 18 марта заявил, что коронавирус пока сохраняет свою актуальность и преподносит новые вызовы. Под наблюдением медиков находится 150 тысяч пациентов, а тем, кто уже переболел, важно пройти реабилитацию.
- Ученые фундаментального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске обнаружили, что водный экстракт ферментированных листьев иван-чая подавляет распространение COVID-19. Они разработали единую технологию его получения из высушенных гранул ферментированных листьев растения.
- За 10-ю неделю 2023 года в России подтвердилось около 80 тысяч случаев заражения COVID-19, что на 11,5% меньше, чем за предыдущие семь дней. В структуре заболеваемости по-прежнему доминируют варианты омикрон-штамма, рассказали в Роспотребнадзоре.
- Эпидемиологическая безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается независимо от коронавируса, рассказали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что завершение пандемии «не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний».
- Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков инициировал возвращение обязательного масочного режима, объяснив, что не исключаются появление супервирулентного штамма коронавируса и выход ситуации из-под контроля. Предложение он направил главе республике Артуру Парфенчикову, указав, что «нельзя с уверенностью говорить, что пандемия коронавируса закончилась и что эпидемии больше не будет».
- Разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России вакцину против коронавируса «Конвасэл», которую раньше требовалось вводить два раза с перерывом в 21 день, теперь можно применять однократно. Сделать ее могут и лица старше 60 лет — в инструкции больше нет указания, что она им противопоказана.
- Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что вероятность превращения коронавируса в сезонное заболевание велика, поскольку накопилась иммунная прослойка. Произойти это может либо в этом, либо в следующем году, пишет «РИА Новости».
ВОЗ просит у Китая данные по ДНК с рынка в Ухане
На 19 марта выявлено 676 609 955 случаев заражения коронавирусом. Умерли 6 881 955 человек.
- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что «в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия». Ситуация с момента начала пандемии значительно улучшилась, еженедельное количество умерших снижается, обратил внимание он.
- В Японии с 13 марта ослаблены рекомендации по использованию масок — носить их или нет, жители теперь решают исключительно сами, то есть быть в них в помещениях теперь необязательно. Не отказываться от них власти рекомендуют в общественном транспорте в час пик, в медучреждениях и домах престарелых.
- С 14 марта, после того как экспресс-тестирование на антиген COVID-19 показало положительный результат, президент Абхазии Аслан Бжания перешел на режим самоизоляции. Однако проведенный спустя время лабораторный ПЦР-тест не подтвердил наличия вируса в организме. С 18 часов 17 марта Аслан Бжания вышел из режима самоизоляции.
- Китай с 15 марта возобновил рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам для въезда в страну — процедуру прекратили весной 2020 год из-за пандемии. Пассажиры круизных лайнеров теперь вновь могут посетить Шанхай без визы.
- В четверг, 16 марта, ВОЗ сообщила, что с 13 февраля по 12 марта в мире коронавирусом заразились 4 069 065 человек — на 40% меньше, чем за предыдущий месяц. Количество умерших от COVID-19 сократилось на 57%, до 27 955. Наибольшее число новых случаев заражения и летальных исходов за 28 дней зарегистрировали в США — 919 961 и 9 303 соответственно.
- Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове не исключила, что в распространении COVID-19 сыграли роль енотовидные собаки, которых продавали на рынке китайского Уханя. Они могли быть заражены коронавирусом.
- Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к Китаю с просьбой предоставить удаленную из базы GISAID информацию, появившуюся там в конце января. Речь идет о данных по образцам биоматериалов, взятых на рынке в Ухане в 2020 году, — они могут помочь установить происхождение коронавируса.
- С просьбой «изучить первичные источники животных и продуктов животного происхождения, присутствовавших на рынке «Хуанань» непосредственно перед его закрытием и устранением всех продуктов животного происхождения 1 января 2020 года», к Китаю обратилась и Научно-консультативная группа экспертов по новым опасным патогенам ВОЗ. Эксперты считают, что удаленные из GISAID данные содержали ДНК животных, восприимчивых к SARS-CoV-2: диких енотовидных собак, малайзийского дикобраза и бамбуковых крыс.
- По данным газеты Financial Times, Евросоюз согласовывает с американской Pfizer условия нового контракта на поставку вакцин против коронавируса. Ожидается, что соглашение, против которого выступают Австрия, Болгария, Венгрия, Литва и Польша, будет рассчитано до 2026 года. Стоимость одной ампулы вакцины по нему составит $19.
- Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что привлечет к ответственности Коммунистическую партию КНР «за распространение китайского вируса в мире». Выступая на митинге в штате Айова, претендующий на повторный срок политик рассказал о плане по пофазовому отказу от импорта товаров первой необходимости из Китая.
- С 20 марта в Южной Корее перестает действовать предписание об обязательном ношении масок в общественном транспорте, введенное в октябре 2020 года. По-прежнему придется надевать средства индивидуальной защиты в медучреждениях и аптеках. Не рекомендуется отказываться от них лицам из групп риска и с симптомами болезни, а также пассажирам метрополитена, автобусов и такси в час пик.
- По данным источников газеты Telegraph, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обнародовать «сенсационные» доказательства, якобы оправдывающие его в деле о вечеринках во время антиковидных ограничений. В качестве доказательств невиновности он готовится предоставить сообщения от своих советников, утверждавших, что никакие правила не были нарушены.
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