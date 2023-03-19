За сутки в Татарстане выявили 194 новых случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 194 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 20 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 19 марта в Татарстане зарегистрировано 201 688 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 198 470 человек, в том числе 186 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов