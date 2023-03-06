В Татарстане вновь выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 27 февраля по 5 марта в Татарстане в больницу попали 289 человек, заразившихся коронавирусом. По сравнению с предыдущими семью днями число пациентов выросло на 10 человек, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе — с 20 по 26 февраля, в республике впервые с начала января 2023 года зафиксировали снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. В больницу попали 279 татарстанцев, что почти на четверть меньше, чем за 13—19 февраля.

С начала пандемии в Татарстане зафиксировано 199 120 случаев заражения COVID-19, в том числе 169 за последние сутки. Вылечились от него за это время 195 290 жителей республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина