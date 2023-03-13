В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 6 по 12 марта госпитализировали 211 человек, заразившихся коронавирусом. Это на 27% меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, на неделе с 20 по 26 февраля в Татарстане впервые с начала января 2023 года зафиксировали снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. В больницу попали 279 татарстанцев, что почти на четверть меньше, чем за 13—19 февраля. С 27 февраля по 5 марта госпитализировали 289 заболевших.



С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 200 354 случая заражения COVID-19, в том числе 184 за последние сутки. Вылечились от него за это время 196 930 жителей республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина