«КОС-Синтез-УОР» проиграл «Штурму-2002» в матче чемпионата России

Фото: "КОС-Синтез-УОР"

«КОС-Синтез-УОР» проиграл «Штурму-2002» в матче чемпионата России, счет игры составил 11-9 (1-2, 2-2, 4-2, 4-3). Мячи в составе казанских ватерполистов забросили: Саввин (2), Тазеев (2), Комаров (1), Зигангиров (1), Самсонов (1), Белянский (1), Тимофеев (1).



Казанцы открыли счет первыми, и это предопределило ход первой половины. Отличился Руслан Саввин. После пропущенного мяча хозяева удвоили натиск, через полторы минуты в большинстве сравняли счет. Равенство на табло значилось недолго. На последней минуте Раиль Тазеев вновь вывел «КОС-Синтез-УОР» вперед, установив 2-1 как результат первой четверти.

Во втором периоде соперники обменялись двумя голами и ушли на большой перерыв с прежней разницей, 4-3 в пользу «Синтеза».

В третьем тайме главный тренер казанцев гений Ярощук совершил рокировку на вратарской позиции. Пост у Родиона Тимофеева принял Кирилл Бадьяров, которому пришлось окунуться в накаленную атмосферу. Пенальти он отразить не смог, но дальше грубых ошибок не совершал, а в паре моментов даже свою команду спас. Тем не менее штурмовикам удалось сравнять счет и выйти вперед, 7-6.

С первых минут заключительного игрового отрезка казанцы отыгрывались, но закрепить успех не получилось. Хозяева вышли вперед и оторвались на три мяча, что оказалось достаточно, чтобы оформить первую победу в серии.

Последний гол в матче в ворота подмосковных ватерполистов забросил вратарь Родион Тимофеев, вышедший в роли полевого игрока после нашего тайм-аута на последней минуте матча. Финальная сирена запечатлела на табло счет 11-9 в пользу «Штурма-2002».

Следующий матч «КОС-Синтез-УОР» и «Штурма-2002» пройдет в Казани 26 марта.

18 февраля «КОС-Синтез-УОР» проиграл петербургской «Балтике» со счетом 9:14.



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Маргарита Головатенко