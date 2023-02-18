Казанский «КОС-Синтез-УОР» проиграл петербургской «Балтике»

Фото: "КОС-Синтез-УОР"

«КОС-Синтез-УОР» проиграл петербургской «Балтике» со счетом 9:14 (1-2, 3-5, 3-3, 2-4), сообщает пресс-служба команды.

Мячи за казанцев забросили: Зигангиров (2), Мирзиев (1), Лушавин (1), Тазеев (1), Белянский (1), Ганиев (1), Васильев (1), Самсонов (1).



Фото: «КОС-Синтез-УОР»

Счет в матче долго не могли открыть обе команды. Однако за минуту до финиша первой четверти, за команду казанцев мяч в ворота соперника забросил Замир Мирзиев. Несмотря на это петербуржцам быстро удалось сравнять счет

Во втором периоде отставание команды из Казани увеличилось до 3 мячей. За «КОС-Синтез-УОР» пенальти реализовал Дмитрий Лушавин.

В третьем периоде гостям удалось забросить еще три мяча в ворота казанских ватерполистов.

В заключительном периоде петербуржцы закрепили свое преимущество, закончив матч со счетом 14:9 в свою пользу.

Фото: «КОС-Синтез-УОР»

Самым результативным игроком матча признали Назима Зигангирова. Ему удалось забросить 2 мяча в ворота соперника.

Накануне сообщалось, что «КОС-Синтез-УОР» обыграли «Спартак-Волгоград» и завершили регулярный чемпионат России на 1-м месте. Мячи в составе казанцев забросили: Латыпов (2), Ярлыченко (2), Зиннуров (2), Махиянов (2), Лазарев (1), Аухадеев (1).

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Антон Гаврилов