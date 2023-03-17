В Пентагоне осведомлены о попытках России достать обломки БПЛА, затонувшего в Черном море

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В Пентагоне заявили, что ознакомились с появившейся в СМИ информации о том, что Россия пытается достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника. Однако ведомство не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер.

— Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет, — цитирует Райдера «РИА Новости».

Позже американский телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника сообщил, что власти США считают, что Россия все же извлекла часть обломков стекловолокна и мелкие детали беспилотника MQ-9 Reaper. А телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил о том, что российские военные суда якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Черном море.

Накануне секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.

14 марта Европейское командование ВС США сообщило о столкновении российского Су-27 с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем. В результате воздушного инцидента дрон упал в международные воды. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из США, главой Пентагона Ллойдом Остином. Глава российского Минобороны в ходе беседы отметил, что полеты БПЛА США у побережья Крыма носят провокационный характер. По словам Шойгу, такие действия Вашингтона подкрепляют вероятность эскалации обстановки.



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Илина Хакимова