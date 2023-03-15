Министры обороны России и США обсудили причины и последствия инцидента с БПЛА

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США, главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которых обсудили последствия крушения американского БПЛА над Черным морем, сообщили в ведомстве.

Основное внимание во время переговоров было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с беспилотником. Шойгу заявил, что причиной инцидента стали действия американской стороны, не соблюдающей заявленную Россией зону ограничения полетов на фоне спецоперации.

Министр обороны России отметил, что полеты беспилотников США у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки.



В ходе разговора было отмечено, что крупнейшие ядерные державы должны сохранять военные каналы связи для обсуждения кризисных ситуаций. Россия на все провокации, подобные полету беспилотников США у границ РФ, будет и впредь реагировать соразмерно, отметил Шойгу.



Фото: youtube.com (беспилотник MQ-9 Reaper)

Накануне европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды. В Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия попытается достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.

В среду, 15 марта, на пресс-конференции в Аддис-Абебе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты ведут расследование обстоятельств перехвата американского многоцелевого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 российским истребителем над Черным морем.

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Маргарита Головатенко