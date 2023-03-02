Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» приняла антироссийскую декларацию, осудив действия на территории Украины, сообщил спикер Игорь Гросу.



Проект «Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины» зарегистрирована в законодательном органе, ее принятие проходило в отсутствие депутатов от оппозиции, за проголосовали 55 депутатов.

Парламент Молдавии считает, что «Российская Федерация с февраля 2014 года ведет незаконную, ничем не спровоцированную и необоснованную агрессивную войну против Украины».

Власти отказываются признавать любые аргументы России касательно ситуации на Украине и требуют вывести вооруженные силы и военных с украинской территории. Власти намерены продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и беженцам, а еще способствовать транзиту товаров на Украину. Молдавия поддержит «Формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Она неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. В феврале председатель парламента, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Молдавия в настоящий момент не рассматривает возможность вступления в НАТО.

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Маргарита Головатенко