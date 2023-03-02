В Молдавии утвердили румынский язык как государственный

Парламент Молдавии принял во втором чтении законопроект, предусматривающий изменение во всех законодательных актах, включая Конституцию республики, словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык», сообщает «Интерфакс».



В проекте «О выполнении соображений некоторых постановлений Конституционного суда» авторы ссылаются на три постановления КС, в том числе от 5 декабря 2013 года. Согласно этому документу, государственным языком Молдавии является румынский язык.

Законопроект вызвал серьезную критику со стороны оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, депутаты которого заблокировали трибуну парламента с плакатами. Согласно Конституции, поправки в Основной закон могут утвердить «две трети голосов депутатов» и «не ранее шести месяцев после регистрации соответствующего законопроекта, и только с положительным заключением КС». Также «Конституция не может быть пересмотрена во время чрезвычайного, осадного и военного положения».

В настоящее время, согласно статье 13 Конституции Молдавии, государственным языком Республики Молдова является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики».

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» приняла антироссийскую декларацию, осудив действия на территории Украины. Власти отказываются признавать любые аргументы России касательно ситуации на Украине и требуют вывести вооруженные силы и военных с украинской территории.



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Маргарита Головатенко