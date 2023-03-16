Снос гаражного кооператива, 30-этажные здания: новые подробности реновации территории у казанского речпорта

Фото: эскизный проект реновации ул. Портовой

Как выяснило «Реальное время», власти Казани постановили снести ряд нежилых объектов по улице Портовой для того, чтобы освободить землю под строительство. Согласно проектной документации, участок площадью 4,0396 гектара подлежит комплексному развитию в рамках реновации территории Речного порта. Так, на месте бывших гаражей смогут появиться современные многоэтажки, парк, а также магазины и образовательные учреждения. Однако окончательный вариант планировки будет подготовлен только через шесть месяцев, а сами работы могут растянуться на 10 лет.

Дома не смогут быть выше 30 этажей

В список основных видов разрешенного использования земельных участков, которые могут быть выбраны для развития данного участка, вошли 30 наименований. Среди них: средне- и многоэтажная жилая застройка; парковки; объекты культурно-досуговой деятельности; парки культуры и отдыха; магазины; общепит; площадки для занятий спортом; причалы для маломерных судов; спортивные базы; учреждения среднего и высшего образования и др.

Кроме того, на этой территории могут быть возведены объекты туристической отрасли, связанные с курортным обслуживанием и гостиничным бизнесом. Также в данный список входят учреждения государственного правления, банковской сферы, социальных услуг, медицины, связи и правопорядка.

Фото: скриншот постановления

Стоит отметить, что для всех этих объектов также предусмотрен перечень определенных требований, без соответствия которому они попросту не могут быть построены. Например, предельное количество этажей в этих зданиях не может превышать 30. Также при проектировании построек обязательно должно учитываться панорамное восприятие реки Волги. Еще одним интересным пунктом является то, что будущим подрядчикам необходимо будет разместить мусорные площадки так, чтобы их не было видно с территории общего пользования.

Сначала решили снести причалы «Татфлота» теперь гаражи

Реализация комплексного развития данного участка подразумевает не только строительство, но и снос уже имеющихся построек. На рассматриваемом участке по улице Портовой расположен гаражно-строительный кооператив (ГСК) «Якорь», который был зарегистрирован в этом месте еще в 1996 году (27 лет назад).

Теперь вся его территория пойдет под строительство, а кирпичные гаражи будут снесены, вместе с ними будет демонтирована и лодочная станция. Стоит отметить, что, согласно документам, на территории ГСК находится около 700 парковочных мест.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты» — ГСК «Якорь»

Напомним, похожая ситуация сложилась в начале марта, когда исполком Казани потребовал освободить самовольно захваченную землю и демонтировать причалы от «Татфлота». Речь идет об участке площадью 2,4 гектара на той же Портовой. Причем, судя по всему, это не пассажирские пристани, от которых уплывают туристы на теплоходах или дачники на «Метеорах».

Спорный участок (к/н 16:50:000000:4200) находится на песчаной косе, которая тянется от полуострова Локомотив по акватории Волги. Здесь в районе водной станции ДОСААФ есть пристань. Суд принял иск в производство и назначил рассмотрение дела на середину марта. Детали — в материале «Реального времени».



Реновация территории Речного порта началась еще в конце прошлого года

О начале реновации территории Речного порта мэр Казани Ильсур Метшин сообщил еще в конце декабря. Тогда он рассказывал, что городские власти уже выделили деньги на первый километр набережной. Всего, по его словам, реновацию планируют проводить в течение десяти лет, но первый район из 20 домов должен появиться уже через шесть лет. Всего введут в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Концепцию комплексной реновации территории у Речпорта в столице Татарстана презентовали в августе 2020 года. Исторически на площади 247 гектаров у берега Волги размещались склады и хозяйственные постройки. С 2015-го проект концепции развития территории на улице Портовой разрабатывали малайзийские компании APUDG и Straits Engineering. По нему южнее Речного порта Казани, ниже по течению Волги, должен был появиться финансово-деловой центр «Казань-Сити».

Проект предусматривал намыв территории между двумя речными косами, и там малайзийцы предлагали построить 7 млн кв. метров коммерческой недвижимости. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказывала, что от этой идеи отказались, так как в результате ее реализации город получит еще один вымирающий по вечерам район.

1 / 15





























Активная работа в этих местах началась летом 2022 года. В конце августа раису Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовой. 6 сентября на Восточном экономическом форуме Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории Речного порта. По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин