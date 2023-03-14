Казанцы рассказали, какие факторы помогают им при построении карьеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

34% казанцев считают, что целеустремленность является одним из факторов развития карьеры. Также 32% опрошенных заявили, что в этом вопросе важно образование. Еще 26% выразили мнение, что тут важен опыт. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

21% респондентов заявили, что важно любить свою профессию и со всей ответственностью относиться к выполнению своих должностных обязанностей. 18% опрошенных рассказали, что им в построении карьеры помогает природная коммуникабельность. По мнению 13%, они идут вверх по карьерной лестнице благодаря своей исполнительности и порядочности. 11% своим плюсом назвали активность. Еще 7% опрошенных признались, что им удалось построить карьеру благодаря своей команде.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Основными препятствиями, которые мешают при построении карьеры, 22% горожан назвали возраст. 19% респондентов считают, что в этом вопросе им мешает неприятная рыночная ситуация. Еще 14% опрошенных сдерживающим фактором назвали отсутствие необходимого образования.

Мужчины считают, что инструментами построения карьеры являются ум, любовь к деталям и исполнительность. Женщины к факторам успеха в этом вопросе отнесли образование, любовь к профессии, ответственность и целеустремленность.

12 января в результате исследования сервиса «Работа.ру» выяснилось, что Татарстан попал в десятку самых перспективных регионов для построения карьеры. Также в рейтинг лучших регионов, по мнению опрошенных, вошли Москва и Московская область. Еще в топ-10 оказались Ленинградская область и Санкт-Петербург.

26 января аналитики SuperJob, проводя исследование по схожей теме, также выяснили, что 69% казанских менеджеров по персоналу считают, что внешняя составляющая соискателя может помочь ему при трудоустройстве и построении карьеры. Однако 39% работодателей из Казани заявили, что в их организации красота соискателя никак не влияет на его карьерный рост.

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Антон Гаврилов