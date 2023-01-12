Татарстан попал в топ-10 регионов России для построения карьеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-10 перспективных регионов для развития карьеры. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Реального времени»). В опросе приняли участие 5 тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Рейтинг лучших регионов, по мнению опрошенных, возглавили Москва и Московская область (58%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (32%). Татарстан же назвали 7% респондентов.

В десятку лучших вошли также Краснодарский край (11%), Тюменская область (10%) и Новосибирская область (6%). По 5% голосов получили Красноярский и Приморский края, а также Свердловская область. По 4% респондентов отметили Нижегородскую и Ростовскую области, Камчатский край и Чукотский АО.

Фото: realnoevremya.ru

Рейтинг регионов варьируется в зависимости от отраслей работы респондентов. Например, одним из лидирующих субъектов для карьерного развития в сфере производства и агропрома стала Тюменская область (23%). Среди работников транспорта и логистики в лидерах оказался Красноярский край (24%), а для развития в IT-сфере подходят Краснодарский край (21%) и Свердловская область (19%).

Четверть опрошенных называли Татарстан подходящим регионом для построения карьеры в отрасли дизайна и творчества.



Согласно одному из исследований, на 2023 год казанцы в основном ставят перед собой профессиональные цели: 18% хотели бы повысить уровень дохода и подняться по карьерной лестнице. Согласно другому опросу, в Казани каждый пятый (22%) хочет найти в этом году достойную работу.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова