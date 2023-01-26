Казанцы рассказали о важности фактора красоты в построении карьеры

69% казанских менеджеров по персоналу уверены в том, что внешняя составляющая соискателя может помочь ему при трудоустройстве и построении карьеры. При этом 39% работодателей столицы РТ заявляют, что в их организации красота соискателя никак не влияет на его карьерный рост. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

Также аналитики выяснили, что соискатели в отличие от работодателей реже думают о том, что хорошие внешние данные существенно помогают при трудоустройстве и построении карьеры. В такой позиции сегодня убеждены 59% горожан. Особое внимание на вопросе внешней составляющей заостряют внимание те респонденты, которые не считают себя красивыми (75%). Помимо этого, исследование показало, что доля тех, кто уверен в том, что заметную роль в карьере играет красота, меньше среди опрошенных возрастом старше 45 лет (48%).

Фото: pxhere.com

Напомним, в январе 2023 года Татарстан вошел в топ-10 перспективных регионов для развития карьеры. Рейтинг лучших, по мнению опрошенных, возглавили Москва и Московская область (58%), Санкт-Петербург, Ленинградская область (32%). Татарстан же назвали 7% респондентов. В десятку лучших также вошли Краснодарский край (11%), Тюменская область (10%) и Новосибирская область (6%). По 5% голосов досталось Красноярскому и Приморскому краю, включая Свердловскую область. По 4% голосов респонденты отдали Нижегородской и Ростовской областям, Камчатскому краю и Чукотскому АО.



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Антон Гаврилов