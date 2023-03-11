Рустам Минниханов встретился с экс-игроком «Рубина» Гекденизом Караденизом
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с экс-игроком казанского «Рубина», турецким футболистом Гекденизом Караденизом, сообщает пресс-служба президента РТ.
В ходе встречи Минниханов и Карадениз обсудили взаимодействие по части развития футбола в республике.
Также была затронута тема поддержки детского спорта и ряд других вопросов. Встреча проходила в Доме правительства РТ.
В 2018 году Карадениз объявил о том, что планирует завершить свою карьеру. В деталях о том, как футболист прощался с казанским «Рубином» читайте в материале Реального Времени.
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