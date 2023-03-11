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Рустам Минниханов встретился с экс-игроком «Рубина» Гекденизом Караденизом

15:38, 11.03.2023
Рустам Минниханов встретился с экс-игроком «Рубина» Гекденизом Караденизом
Фото: пресс-служба президента РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с экс-игроком казанского «Рубина», турецким футболистом Гекденизом Караденизом, сообщает пресс-служба президента РТ.

В ходе встречи Минниханов и Карадениз обсудили взаимодействие по части развития футбола в республике.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также была затронута тема поддержки детского спорта и ряд других вопросов. Встреча проходила в Доме правительства РТ.

В 2018 году Карадениз объявил о том, что планирует завершить свою карьеру. В деталях о том, как футболист прощался с казанским «Рубином» читайте в материале Реального Времени.

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Антон Гаврилов
Общество Татарстан

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