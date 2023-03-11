Исследование: 37% казанцев считают важным обратиться к дизайнеру при ремонте квартиры в новостройке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

37% казанцев признались, что без дизайнера не взялись бы за разработку планировки и интерьера в частных и загородных домах. Еще 48% респондентов выразили мнение, что при проектировании общественных и коммерческих пространств никак не обойтись без помощи специалиста в этой области. К таким выводам в результате исследования пришли аналитики платформы «Авито Услуги».

Еще 37% жителей Казани уверены, что услуги дизайнера обязательны при ремонте в квартире с черновой отделкой в новостройке. 28% опрошенных считают, что к услугам специалиста следует прибегать в случае с ремонтом квартиры, где три и более комнаты, 18% — студии и однокомнатной квартиры, 22% — двухкомнатной квартиры. Еще 9% жителей столицы Татарстана выразили мнение, что услуги дизайнера интерьера необходимы, если требуется сделать перестановку и внести некоторые корректировки в интерьер жилья.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Кроме того, 50% казанцев уверены в том, что дизайн-проект помогает избежать ошибок при планировании ремонта. 45% респондентов отметили, что услуги по дизайну интерьеров могут помочь сделать квартиру визуально просторнее. 40% предпочтут обратиться к дизайнеру, потому что специалист продумает красивый и удобный интерьер.

31 января в результате исследования «Авито Услуг» выяснилось, что по итогам 2022 года казанцы на 47% чаще, по сравнению с предыдущим годом, интересовались услугами дизайнера интерьера. Отмечалось, что в целом по России спрос на таких специалистов вырос на 73%.

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Антон Гаврилов