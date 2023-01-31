В Казани вырос спрос на услуги дизайнеров интерьера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани стали чаще интересоваться услугами дизайнеров интерьера — спрос на них в 2022 году по сравнению с предыдущим вырос на 47%. В целом по России он увеличился на 73%, говорится в исследовании «Авито Услуги».

Выросло количество и предложений со стороны дизайнеров интерьера. В Казани за прошлый год их стало больше на 57%.

Среди наиболее популярных запросов проектирование и помощь в обустройстве отдельных помещений, например спальни, гостиной, кухни и ванной комнаты. Также к специалистам в прошлом году году нередко обращались за разработкой дизайн-проекта квартир, загородных домов, офисов, студий и прочих нежилых коммерческих помещений.

Фото: realnovremya.ru/Максим Платонов

Стоимость услуг дизайнеров интерьера варьируется от вида работ. Например, разработка дизайн-проекта со стилистическим решением и визуализацией обойдется в среднем от 500 рублей за «квадрат».

Напомним, востребованными у казанцев в 2022 году оказались и услуги «творческих» фрилансеров. На 64% увеличился спрос на услуги дизайнеров.



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Татьяна Демина