Японский производитель двигателей и техники Yanmar прекратил работу в России

Японская компания, занимающаяся производством двигателей и техники, Yanmar Holdings объявила о прекращении работы в России. Об этом говорится в публикации на официальном сайте производителя.

— С марта 2022 года наша компания остановила деятельность в России за частичным исключением, но в связи с тем, что перспективы российского рынка по-прежнему непрозрачны, мы решили полностью прекратить бизнес в России. По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC, — сказано в сообщении.

Фото: pixabay.com

В марте японская Fast Retailing, владеющая сетью магазинов одежды Uniqlo, временно приостановила работу на территории России. В октябре прошлого года сообщалось, что ретейлер одежды сокращает свою сеть в России. По сообщениям разных СМИ, компания, вероятно, решила не возобновлять работу в России.

Японская компания Hitachi Energy также завершила продажу своего российского бизнеса местному менеджменту.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин