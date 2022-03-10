Uniqlo временно приостанавливает работу на территории России

Японская Fast Retailing, владеющая сетью магазинов одежды Uniqlo, временно приостанавливает работу на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу компании.

«В последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, в том числе на операционном уровне, а также с обострением конфликтной ситуации. По этой причине мы временно приостанавливаем наши операции», — говорится в сообщении.

Все 50 магазинов в России, а также интернет-магазин временно приостановят свою работу с 21 марта. В этот период компания продолжит поддерживать своих сотрудников. Все заказы, оформленные до 14.00 10 марта, будут обработаны в обычном порядке.

Фото: pixabay.com

Ранее американская компания Amazon объявила о приостановке доставки товаров в Россию и Белоруссию. Как уточнили в компании, на российской территории нет ее центров обработки данных и другой инфраструктуры.



Накануне о приостановке работы на территории России сообщила немецкая компания Adidas. С прошлого вечера была ограничена работа сайта и приложения, а 14 марта закроются розничные магазины.

Максим Кокунин