Японская Hitachi Energy завершила продажу бизнеса в России

Японская компания Hitachi Energy завершила продажу своего российского бизнеса местному менеджменту. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Несмотря на многие десятилетия работы в России и принимая во внимание текущие условия, Hitachi Energy приняла решение об уходе с рынка. Продажа бизнеса местному менеджменту является наилучшим решением для сотрудников и клиентов в РФ. Ключевые разрешения были получены, и компания обеспечит плавную передачу бизнеса для учета интереса всех сторон в соответствии нормативными требованиями и международными санкциями, — говорится в сообщении.

Предприятие продолжит деятельность с опытным персоналом, который долгое время работает в электросетевой отрасли. Уточняется, что деловые отношения между Hitachi Energy и новой компанией будут осуществляться на принципе независимых юридических лиц.

Фото: pixabay.com

Напомним, на прошлой неделе Япония объявила о новом пакете санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине: теперь экспорт радиоактивных материалов, вакцин, медицинских изделий и роботов — под запретом.



Всего в новом списке больше 80 различных наименований, ограничения вступают в силу уже с 3 февраля.

Под запрет попали также оборудование для разведки нефти и природного газа; диагностические и тестовые наборы; взрывчатые вещества; оборудование для обнаружения взрывчатых веществ и детонаторов; рентгеновское досмотровое оборудование; переносные генераторы; лазерные сварочные аппараты и вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.

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Максим Кокунин