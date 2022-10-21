СМИ: японская Uniqlo сокращает сеть магазинов в России

Фото: Максим Кокунин

Японский ретейлер одежды Uniqlo сокращает свою сеть в России. Об этом пишет газета «Ведомости».

— Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию... Ретейлер вызвал менеджеров в некоторые из них, чтобы собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу, — сообщает издание со ссылкой на сотрудника магазина.

Отмечается, что, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России сеть свернула две торговые точки: в марте их было 50, а в конце сентября — 48.

Уточняется, что о планах полностью закрыть часть точек в стране также знают два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости. Так, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала, что пока сокращения идут в основном в регионах. По ее словам, товарные запасы будут перевезены на хранение во флагманские магазины, а также в те точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в марте японская Fast Retailing, владеющая сетью магазинов одежды Uniqlo, временно приостановила работу на территории России.

— В последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, в том числе на операционном уровне, а также с обострением конфликтной ситуации. По этой причине мы временно приостанавливаем наши операции, — говорилось в сообщении.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин