Женщины в Татарстане: зарабатывают меньше мужчин, живут дольше и выходят замуж до 34 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 8 марта, по всей России отмечается Международный женский день. В настоящее время в Татарстане постоянно проживают 2,131 миллиона представительниц прекрасного пола — это на 265,1 тысячи больше, чем мужчин. Таким образом, женщины составляют 53% от всего населения региона. Каков средний возраст жительниц республики, сколько они зарабатывают и когда вступают в брак — в материале «Реального времени».

Женщин в Татарстане больше, чем мужчин — как в городе, так и в деревне

Согласно данным Всероссийской переписи населения, женщины в регионе преобладают как в сельской местности — 474 944 против 455 817 мужчин, так и в городской — 1 660 029 на 1 414 019 мужчин. Стоит отметить, что представительницы прекрасного пола также преобладают и в двух крупнейших городах республики — Казани и Набережных Челнах. Так, например, в столице Татарстана проживают 716,3 тысячи женщин и 592,3 тысячи мужчин.

Несмотря на это, мальчиков все же рождается больше, чем девочек — 21 тысяча против 19 тысяч. Кроме того, в республике даже существует единственный район, где мужской пол выходит вперед по численности — это Тукаевский. В нем проживают 23 514 мужчин и 23 246 женщин.

Фото: tatstat.gks.ru

Средняя зарплата у женщин в Татарстане составляет 38 тысяч рублей

Также важно отметить, что в экономике Татарстана заняты 957 тысяч женщин, что составляет около 45% от общего числа рабочей силы в республике. При этом средняя зарплата у дам за октябрь 2021 года, согласно данным Татарстанстата, составляет 38 328 рублей. В том же месяце зарплата у мужчин достигала 55 535 рублей — на 17 тысяч больше женской.

Стоит отметить, что в республике на резюме женщин приходится 53% от общего количества объявлений соискателей. В большинстве своем представительниц прекрасного пола интересует работа администратора либо менеджера по продажам — 10%. Некоторые ищут вакансию бухгалтера — 7%.

Вместе с этим женщины чаще мужчин придерживаются мнения о том, что работа негативно влияет на здоровье (50% против 40% соответственно). При этом большая часть из них указывает свою ожидаемую зарплату в размере 40 тысяч рублей. Много это или мало смотрите — в материале «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средний возраст женщин в республике — 42 года

Ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении по итогам 2021 года составила 75,9 года — это на 9,4 года больше, чем у мужчин, и на 4,6 выше средней продолжительности жизни татарстанцев.

При этом средний возраст представительниц прекрасного пола в республике достигает 42 лет. Причем в городской местности он ниже, чем в сельской — 41 против 45.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Осенью министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что с каждым годом в регионе увеличивается численность долгожителей — тех, кто перешагнул 100-летний юбилей. Так, по данным на октябрь 2022 года, в республике проживает 157 таких человек — это 140 женщин и 17 мужчин.

Как отметила Зарипова, самый пожилой мужчина в Татарстане — житель Пестрецов, которому 102 года. Самая возрастная женщина проживает в Заинске, в прошлом году ей исполнилось 107 лет, подчеркнула министр.

Чаще всего жительницы республики вступают в брак в возрасте 25—34 лет

Чаще всего женщины вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет — таких 39,7% от общего числа. Почти столько же — 37,7% — выходят замуж в период от 18 до 24 лет. Еще чуть меньше — 35% — это те, кто старше 35 лет. Стоит отметить, что есть и такие, кто вступает в брак еще до своего совершеннолетия, но их всего 0,3%.

В начале этого года директор Центра семьи и демографии Академии наук Татарстана Чулпан Ильдарханова заявила, что потенциально каждая семья республики может быть многодетной — при более раннем старте деторождения.

Она отметила, что в целом многодетных семей в республике могло бы быть больше, но мешает ряд серьезных причин. Во-первых, как правило, первенец у татарстанских женщин появляется в возрасте 29 лет и у многих так и остается единственным ребенком.

Также есть инфраструктурная проблема: многие считают, что мест в детских садах не хватает. По словам Ильдархановой, трудности с наличием мест в дошкольных учреждениях — один из факторов откладывания деторождения для 22% опрошенных татарстанцев.

Несмотря на это, регион остается лидером Поволжья по количеству новорожденных. При этом больше трети младенцев, появившихся на свет в прошлом году, были первенцами. Республика также лидирует по количеству браков — в 2022 году отношения оформили почти 28 тысяч пар. Количество разводов в республике меньше, чем в остальных регионах ПФО.

Мужчин с дипломом о высшем образовании в Татарстане меньше, чем женщин

В Татарстане существует еще один показатель, по которому представительницы прекрасного пола также далеко ушли вперед мужчин. Речь идет о высшем образовании — 331 801 мужчина против 501 941 женщины.

Наибольшая доля женщин с «вышкой» расположилась в возрастной категории от 30 до 34 лет — 86 079. Стоит отметить, что это 17,1% от общего числа жительниц Татарстана с дипломом вуза.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако и среди женщин, и среди мужчин Татарстана существует наименьшая доля лиц с высшим образованием, которая находится в возрастной категории от 65 до 69 лет — это 20 387 и 13 361 человек соответственно.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин