Женщины из Татарстана назвали свои зарплатные ожидания

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Женщины из Татарстана при устройстве на работу в резюме указывают среднюю зарплату в размере 40 тысяч рублей. У мужчин аппетиты в этом плане более высокие — 60 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

Аналитики выяснили, что в Татарстане на резюме женщин приходится 53% от общего количества объявлений соискателей. В большинстве своем представительниц прекрасного пола интересует работа администратора либо менеджера по продажам — 10%. Некоторые ищут вакансию бухгалтера — 7%.

Фото: pixabay.com

Женщины чаще мужчин придерживаются мнения о том, что работа негативно влияет на здоровье (50% против 40% соответственно). Еще представительницы прекрасного пола более активны при поиске работы — 53% выбирают стратегию откликаться на вакансии самостоятельно и не ждать звонков от потенциального работодателя. Среди мужчин так действуют при поиске работы лишь 43%. Также женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками — 69% против 60%. Однако представители сильной половины на 4% чаще работают больше 8 часов в день и на 8% чаще выходят на смену в выходные.

23 января первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина рассказала, что по стране у мужчин зарплата больше, чем у женщин. Также она напомнила, что в России перечень работ, на которых ограничен труд женщин, сократился с 456 позиций до 100.



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Антон Гаврилов