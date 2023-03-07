Женщины в Татарстане рассчитывают на зарплату в 40 тысяч рублей — это много или мало?

В Татарстане зарплатные ожидания женщин на 20 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. Средняя зарплата, которую они указывают в своих резюме, — 40 тысяч рублей, говорится в исследовании HeadHunter (есть в распоряжении «Реального времени»).

Оплата труда, на которую рассчитывают соискательницы в Татарстане, выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (37 тысяч рублей). На 40 тысяч в месяц в ПФО также рассчитывают женщины из Самарской и Нижегородской областей.

В остальных регионах ожидаемая зарплата ниже. Самые скромные запросы у жительниц Марий Эл, Мордовии и Оренбургской области — 30 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше половины — 53% — всех актуальных резюме в Татарстане на сегодняшний день приходится на женщин. Каждая десятая хочет работать администратором. Еще 10% желают устроиться менеджерами по продажам, а 7% — бухгалтерами.

40 тысяч рублей — это:

$530 , или €498,5, по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; больше ожидаемого размера средней зарплаты среди женщин остальных субъектов ПФО : на 10 тысяч — Марий Эл, Мордовии, Оренбургской области; на 5 тысяч — Удмуртии, Чувашии, Пермского края; на 3 тысячи — Башкирии;

: на 10 тысяч — Марий Эл, Мордовии, Оренбургской области; на 5 тысяч — Удмуртии, Чувашии, Пермского края; на 3 тысячи — Башкирии; меньше размера зарплаты, на которую в среднем претендуют мужчины в регионах ПФО : на 30 тысяч рублей по сравнению с Башкирией; на 20 тысяч — по сравнению с Мордовией, Удмуртией, Оренбургской, Саратовской, Самарской и Нижегородской областями; на 8 тысяч — по сравнению с Кировской областью; на 5 тысяч — по сравнению с Марий Эл;

: на 30 тысяч рублей по сравнению с Башкирией; на 20 тысяч — по сравнению с Мордовией, Удмуртией, Оренбургской, Саратовской, Самарской и Нижегородской областями; на 8 тысяч — по сравнению с Кировской областью; на 5 тысяч — по сравнению с Марий Эл; меньше среднемесячных начисленных зарплат 2022 года: по Татарстану — почти на 13 тысяч (52 089 рублей), по Казани — на 13,8 тысячи (53 800 рублей);

по Татарстану — почти на 13 тысяч (52 089 рублей), по Казани — на 13,8 тысячи (53 800 рублей); расходы женщин на: 25 посещений бровиста ( ~1,6 тысячи), 22 процедуры наращивания ресниц ( ~1,8 тысячи), 20 маникюров ( ~2 тысячи рублей), 20 стрижек (~2 тысячи) 13 чисток лица ( ~ 3 тысячи), пять процедур лазерной эпиляции трех зон (~7,5 тысячи); четыре процедуры по увеличению губ (~10 тысяч за одну);

( ~1,6 тысячи), ( ~1,8 тысячи), ( ~2 тысячи рублей), 20 стрижек (~2 тысячи) ( 3 тысячи), (~7,5 тысячи); (~10 тысяч за одну); траты женщин на: 100 тушей для ресниц (~400 рублей), 50 помад (~800 рублей), 40 тональных средств (~1 тысяча); 114 средств для снятия макияжа (~350 рублей); 400 масок для лица (~100 рублей);

(~400 рублей), (~800 рублей), (~1 тысяча); (~350 рублей); (~100 рублей); по восемь посещений гинеколога, эндокринолога и маммолога (~1,5 тысячи за каждое); по 10 процедур УЗИ малого таза и молочных желез (~2 тысячи за каждое);

(~1,5 тысячи за каждое); (~2 тысячи за каждое); 14 шопингов (средний чек — 2 850 рублей); 13 платьев — (~3 тысячи рублей); 16 блузок (~2,5 тысячи рублей).

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Татьяна Демина