Женщины в Татарстане рассчитывают на зарплату в 40 тысяч рублей — это много или мало?
В Татарстане зарплатные ожидания женщин на 20 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. Средняя зарплата, которую они указывают в своих резюме, — 40 тысяч рублей, говорится в исследовании HeadHunter (есть в распоряжении «Реального времени»).
Оплата труда, на которую рассчитывают соискательницы в Татарстане, выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (37 тысяч рублей). На 40 тысяч в месяц в ПФО также рассчитывают женщины из Самарской и Нижегородской областей.
В остальных регионах ожидаемая зарплата ниже. Самые скромные запросы у жительниц Марий Эл, Мордовии и Оренбургской области — 30 тысяч рублей.
Больше половины — 53% — всех актуальных резюме в Татарстане на сегодняшний день приходится на женщин. Каждая десятая хочет работать администратором. Еще 10% желают устроиться менеджерами по продажам, а 7% — бухгалтерами.
40 тысяч рублей — это:
- $530, или €498,5, по курсу ЦБ на сегодня;
- больше ожидаемого размера средней зарплаты среди женщин остальных субъектов ПФО: на 10 тысяч — Марий Эл, Мордовии, Оренбургской области; на 5 тысяч — Удмуртии, Чувашии, Пермского края; на 3 тысячи — Башкирии;
- меньше размера зарплаты, на которую в среднем претендуют мужчины в регионах ПФО: на 30 тысяч рублей по сравнению с Башкирией; на 20 тысяч — по сравнению с Мордовией, Удмуртией, Оренбургской, Саратовской, Самарской и Нижегородской областями; на 8 тысяч — по сравнению с Кировской областью; на 5 тысяч — по сравнению с Марий Эл;
- меньше среднемесячных начисленных зарплат 2022 года: по Татарстану — почти на 13 тысяч (52 089 рублей), по Казани — на 13,8 тысячи (53 800 рублей);
- расходы женщин на: 25 посещений бровиста (~1,6 тысячи), 22 процедуры наращивания ресниц (~1,8 тысячи), 20 маникюров (~2 тысячи рублей), 20 стрижек (~2 тысячи) 13 чисток лица (~3 тысячи), пять процедур лазерной эпиляции трех зон (~7,5 тысячи); четыре процедуры по увеличению губ (~10 тысяч за одну);
- траты женщин на: 100 тушей для ресниц (~400 рублей), 50 помад (~800 рублей), 40 тональных средств (~1 тысяча); 114 средств для снятия макияжа (~350 рублей); 400 масок для лица (~100 рублей);
- по восемь посещений гинеколога, эндокринолога и маммолога (~1,5 тысячи за каждое); по 10 процедур УЗИ малого таза и молочных желез (~2 тысячи за каждое);
- 14 шопингов (средний чек — 2 850 рублей); 13 платьев — (~3 тысячи рублей); 16 блузок (~2,5 тысячи рублей).
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