В Татарстане 22% семей откладывают рождение детей из-за нехватки мест в детсадах — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Потенциально каждая семья Татарстана может быть многодетной — при более раннем старте деторождения, заявила директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова на итоговой коллегии управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ.

Многодетных семей в республике могло бы быть больше, но мешает ряд серьезных причин. Во-первых, женщины Татарстана вступают в брак сравнительно поздно, в среднем в 28 лет. Первенец появляется в 29 лет и у многих остается единственным ребенком.

Есть инфраструктурная проблема: многие считают, что мест в детских садах не хватает. По словам Ильдархановой, трудности с наличием мест в дошкольных учреждениях — один из факторов откладывания деторождения для 22% опрошенных татарстанцев.

Несмотря на это, регион остается лидером Поволжья по количеству новорожденных. При этом больше трети младенцев, появившихся на свет в прошлом году, были первенцами.

Уровень смертности в республике снижается — он один из самых низких в Приволжском федеральном округе. По сравнению с прошлым годом снижение составило 25,8%.

Республика также лидирует по количеству браков — в 2022 году отношения оформили почти 28 тысяч пар. Количество разводов в республике меньше, чем в остальных регионах ПФО.

Татарстан в 2022 году удержал лидерство среди регионов ПФО по числу родившихся детей. Здесь республика опередила другие регионы ПФО как по абсолютному количеству, так и в расчете на тысячу населения. В 2022 году в Татарстане из общего числа детей 39% — первенцы, еще 20% — третьи, а почти 7% — четвертые и более дети. Также в республике самый низкий в ПФР уровень регистраций смерти на тысячу населения.



По базовому варианту прогноза численность постоянного населения Татарстана к 2034 году составит 3,911 миллиона человек за счет положительного миграционного прироста и рождаемости. Однако это цифру скорректируют на основе данных официальной статистики.

Согласно консервативному варианту прогноза, численность постоянного населения Татарстана к 2034 году составит 3,909 миллиона человек. По данным властей, в 2021-м в республике проживало 3,89 млн граждан, что на 8,2 тысячи меньше, чем в пандемийном 2020 году.

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Маргарита Головатенко