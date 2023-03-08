Сегодня в Татарстане метель, сильный ветер и до +2 градусов

В среду, 8 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, снег, в том числе мокрый, а в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем температуры воздуха в Татарстане составят от -3 до +2 градусов. В Казани и в Набережных Челнах ожидается от -1 до +1°С.

Гидрометцентр Татарстана также прогнозирует южный, юго-западный ветер. Утром и днем его порывы могут усиливаться до 15—18 м/с. На дорогах гололедица, снежная каша.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 9 марта, ожидается снег, в том числе мокрый, дождь и ветер порывами до 15—20 м/с. Ночью температуры воздуха опустятся до -3..-8 градусов, днем потеплеет до +1..+4°С.



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Татьяна Демина