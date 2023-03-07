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Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре 8 марта

13:09, 07.03.2023
Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре 8 марта
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В среду, 8 марта, в Татарстане ухудшится погода. Гидрометцентр республики прогнозирует сильный ветер, метель, а на дорогах снежную кашу и гололедицу.

Завтра порывы южного, юго-западного ветра могут усиливаться до 15—18 м/с. При метели видимость ухудшится на 1-2 км. Синоптики также предупреждают о налипании мокрого снега.

Днем 8 марта температуры воздуха в Татарстане повысятся до +2 градусов. В Казани ожидается до +1°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 9 марта, ожидается снег, в том числе мокрый, дождь и ветер порывами до 15—20 м/с. Ночью температуры воздуха опустятся до -3..-8 градусов, днем потеплеет до +1..+4°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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