К середине недели в Татарстане потеплеет до +4 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане на этой неделе ожидается потепление. После похолодания до -5 температуры воздуха в дневное время поднимутся до +2°С, а затем и до +4°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 7 марта, в Татарстане установится облачная с прояснениями погода. Ожидается небольшой снег, в том числе мокрый. Ночью прогнозируется от -5 до -10 градусов, днем — от 0 до -5°С.

В праздничный выходной, 8 марта, в Татарстане ожидается снег, в том числе мокрый, метели и сильный ветер порывами до 15—16 м/с. Ночью похолодает до 6—11 градусов мороза, а днем температуры воздуха вырастут до -2..+2°С.

Аналогичная погода ожидается и в четверг, 9 марта — снег, в том числе мокрый, дождь и ветер, порывы которого могут усиливаться до 15—20 м/с. Ночью температуры воздуха опустятся до -3..-8 градусов, днем потеплеет до +1..+4°С.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 10 и 11 марта, сохранится «очень теплая погода», а также сильный ветер и снег с дождем. Ночью ожидается от -4 до +1 градуса, днем — от 0 до +3°С.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев напомнил, что приход марта не означает окончание зимы — настоящая весна вступит в свои законные права лишь через месяц. Чего ожидать от начала весеннего сезона и почему на улице до сих пор чувствуется декабрь — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина