«Ак Барс» и «Нефтехимик» объявили составы на третий матч в рамках плей-офф КХЛ
Казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» озвучили составы на третий матч в рамках плей-офф КХЛ. Татарстанское дерби состоится в Нижнекамске сегодня в 17:00.
Состав «Ак Барса»:
- вратари: Тимур Билялов, (Амир Мифтахов);
- Константин Лучевников — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
- Дмитрий Юдин — Кристиан Хенкель, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
- Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.
Состав «Нефтехимика»:
- вратари: Андрей Тихомиров, (Александр Судницин);
- Илья Хохлов — Кирилл Воробьев (к), Павел Порядин (а) — Евгений Митякин (а) — Энтони Камара;
- Максим Гончаров — Максим Березин, Булат Шафигуллин — Ансель Галимов — Вячеслав Лещенко;
- Евгений Кашников — Владислав Леонтьев, Андрей Белозеров — Андрей Чивилев — Михаил Назаров;
- Руслан Петрищев — Рауль Якупов, Рафаэль Бикмуллин — Егор Попов — Сергей Купцов
Напомним, «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» в первом матче серии татарстанского дерби со счетом 3:2. Во второй игре казанцы сравняли счет в серии. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали верх над соперником со счетом 4:1.
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