«Ак Барс» и «Нефтехимик» объявили составы на третий матч в рамках плей-офф КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» озвучили составы на третий матч в рамках плей-офф КХЛ. Татарстанское дерби состоится в Нижнекамске сегодня в 17:00.

Состав «Ак Барса»:

вратари: Тимур Билялов, (Амир Мифтахов);

Константин Лучевников — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);

Дмитрий Юдин — Кристиан Хенкель, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;

Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Состав «Нефтехимика»:

вратари: Андрей Тихомиров, (Александр Судницин);

Илья Хохлов — Кирилл Воробьев (к), Павел Порядин (а) — Евгений Митякин (а) — Энтони Камара;

Максим Гончаров — Максим Березин, Булат Шафигуллин — Ансель Галимов — Вячеслав Лещенко;

Евгений Кашников — Владислав Леонтьев, Андрей Белозеров — Андрей Чивилев — Михаил Назаров;

Руслан Петрищев — Рауль Якупов, Рафаэль Бикмуллин — Егор Попов — Сергей Купцов

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Напомним, «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» в первом матче серии татарстанского дерби со счетом 3:2. Во второй игре казанцы сравняли счет в серии. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали верх над соперником со счетом 4:1.

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Айрат Назипов