Спикер парламента Венгрии считает НАТО и некоторые страны ЕС участниками конфликта на Украине

Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер уверен, что поставка вооружения на Украину ряда стран Европейского союза и НАТО сделала их участниками украинского конфликта. Об этом он рассказал в эфире телеканала HirTV.

Спикер подчеркнул, что некоторые государства Евросоюза и Североатлантического альянса поставили Киеву смертоносное оружие на сумму порядка $60 млрд.

— Это означает, что отдельные страны — члены Евросоюза и НАТО являются участниками конфликта, хоть пока и не сражающимися, — объяснил Кевер.

Фото: flickr.com

В начале февраля Боррель заявил, что страны Евросоюза никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. По его словам, Киеву необходимо помогать всеми возможными способами, которые не предполагают прямого участия ЕС в конфликте.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что военные стран — членов ЕС уже давно отправлены на Украину.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов